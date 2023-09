visite des nouveaux quartiers de Montpellier

Il s’en est construit des choses sur Montpellier depuis 2006 : quartier Malbosq entre le Conseil Général à Alco et La Paillade; Port Marianne et parc Marianne; Odysséum; le quartier de l’Ovalie du nom du stade multi-sport récent; et bientôt le quartier d’Oz, jusqu’à l’actuelle auto-route qui va devenir une rocade; sans parler de la peut-être future 2eme gare (TGV). Montpellier est au Sud une ville toute neuve qui respire l’innovation avec ses trams qui descendent jusqu’aux plages. Le tout en 6 ou 7 an ! * dans un autre billet on parlera de Barcelone ville qui a considérablement changée depuis les années 90



quartier Port Marianne Montpellier

C’est là qu’est installée la somptueuse mairie à l’apparence pourtant bien austère avec sa couleur bleu/noire. Réalisée par l’incontournable Jean Nouvel elle tranche par son apparence avec les quartiers environnants, aux couleurs ensoleillées. Cependant force est de constater l’ultra-modernité du lieu : dès le hall d’entrée on a l’impression d’être à L’ONU ou dans quelque autre organisation internationale de ce type. Les alentours de la mairie sont paysagées par sentiers, pelouses et points d’eau. A juste titre car comme son nom l’indique Port marianne devait être une marina à l’origine.

Dans ce quartier neuf où immeubles privés côtoient superbes logements sociaux, un projet d’appartements prestiges va voir le jour : le projet Art Code dont les appartements se vendent 5000€ le mètre carré. On est loin des prix à la rénovation demandés vers les quartiers des Cevennes, Alco ou Gambetta...Même chose pour devis travaux de magasin à Montpellier : les prix ont beaucoup augmentés depuis 10 ans !

Quartier Parc Marianne

Tout proche du précédent, ce quartier s’organise autour d’un vaste parc boisé et à la particularité d’avoir des immeubles et résidences possédant chacun un design original, particulier : immeuble dont la façade est rouge et grillagée; immeuble en fer forgé aux motifs de fleurs et feuilles; immeuble à façade en bois ipé… Les architectes s’en sont donné à coeur joie pour ériger des bâtiments originaux qui rendent reconnaissable ce quartier.

Noter qu’une autre attraction de ce lieu est sa fontaine-miroir parait-il réfléchissante…

Là aussi quartier tout neuf dont le prix moyen à la location atteint 1100€ pour un T3, selon des agences immobilières contactées.

Et donc, juste après ce quartier, en direction des plages vers le Sud, se situera le futur quartier d’Oz, dont rien que le nom promet.

Voila donc effectué un petit tour du Montpellier nouveau, qui, touristiquement pour celui qui aime flâner, constitue une belle promenade : depuis les bords du Lez et du quartier Antigone jusqu’au quartier des Loisir Odysseum ou du côté les quartiers Marianne.