Immersion thermale en pays catalan

Situés au pied du Canigou, à 45 minutes de Perpignan, les Thermes de Vernet-les-Bains, près de Ceret, sont devenus au fil du temps une référence dans la détente et le bien-être. L’eau thermale sulfurée sodique qui y coule naturellement et ses bienfaits sont au cœur de la réputation de cet établissement familial. On vous propose une immersion relaxante dans le thermalisme Catalan.

Plus de 800 ans d'histoire

Les premières preuves historiques de la présence des bains de Vernet-les-Bains datent du XIIème siècle. Les eaux étaient alors la propriété des moines de l’Abbaye de Saint Martin du Canigou. Un document de 1202 indique que les bains de Vernet consistaient simplement en une piscine voutée où les malades venaient se plonger afin de soulager leurs maux.

Eau thermale sulfurée sodique

La particularité de l’eau thermale de Vernet-les-bains réside dans sa composition. Les eaux de pluie infiltrées à travers la roche et les sédiments depuis des milliers d’années ont donné naissance à cette eau minéralisée dite hyperthermale émergent à près de 60°C. Ses caractéristiques lui procurent des actions thérapeutiques reconnues. La présence de soufre directement assimilable par l’organisme et aux propriétés antibactériennes permet de traiter les affections des voies respiratoires, les rhumatismes mais aussi les affections de la peau.

Le dernier établissement thermal indépendant des Pyrénées Orientales

Non seulement indépendant mais aussi familial, les Thermes de Vernet-les-Bains ont su préserver au gré des générations leur caractère authentique et convivial. L’établissement dispose d’un espace Bien-être, d’un espace remise en forme pour entretenir sa condition physique (Muscu et fitness au programme) ainsi qu’un hôtel doublement étoilé. Les curistes bénéficient également de séances quotidiennes d’aquagym et d’aquarelax. C'est le dernier établissement de thermes Indépendant dans le 66 après sa remise à neuf par artisans rénovation de Céret, Elne et le Boulou il y a quelques mois.



L'espace bien-être, un havre de paix

Composé d'un sauna, d'un hammam, de deux jacuzzis et d'une piscine en eau thermale, les Thermes de Vernet-les-bains proposent également des modelages et des soins détente. Idéal pour se relaxer de la tête au pied. Les formules proposées sont nombreuses, variée et peuvent d’offrir! C’est le bien-être y est à la carte!

Des cosmétiques certifiés bio

Il y a 100 ans est née la Vernétine, une crème de beauté créée à partir du plancton thermal contenu dans cette eau précieuse. Vitherma offre aujourd’hui une nouvelle vie à cette formule, reconnue pour ses vertus apaisantes et cicatrisantes.