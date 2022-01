 Les algues dans les piscines écologiques

L’élément essentiel de la piscine est certainement l’eau qu’elle contient et qui accueille les baigneurs. Celle-ci doit toujours être pure et exempte de toute sorte d’impureté. Dans le cas où l’on s’aperçoit de la présence d’algues, il est important de prendre immédiatement des mesures et de faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire dans l’avenir.

Comment se forment les algues ?

Les algues que l’on trouve en piscine - et dans les piscines en blocs polystyrène - sont surtout apportées par la pluie sous forme de spores. Ces dernières restent dans l’eau et attendent les conditions favorables pour se développer. Si l’on ne prend pas les précautions nécessaires, ces algues peuvent envahir la piscine en seulement quelques jours.

Il est utile de savoir que les algues se multiplient sous l’effet de la chaleur et de la lumière du soleil. De ce fait, pendant l’hiver, la prolifération est freinée. Cela n’empêche cependant pas la remise en route de la piscine dès que les jours sont plus longs : cela permet d’éviter tous les risques. Il est à préciser que les algues apprécient particulièrement les angles, les pourtours, les marches des escaliers, les échelles, les joints de carrelage, c’est-à-dire à tous les endroits où l’eau stagne. Pensez à cela lors d'achat de blocs piscine quand vous construisez votre piscine écologique ... Un bon filtrage de l’eau de la piscine couplé avec une bonne désinfection permet de ralentir la propagation des algues.

Les inconvénients

Les algues qui s’incrustent dans le système de filtration peuvent boucher celui-ci et empêcher le passage de l’eau. Et lorsque l’eau se détériore, elle attire les bactéries de tout genre. Par ailleurs, les algues se révèlent être dangereuses pour les baigneurs lorsqu’elles se trouvent une place sur les escaliers et le fond de la piscine car ces derniers deviennent très glissants. Par ailleurs, l’aspect trouble et parfois verdâtre de l’eau de la piscine ne donne vraiment pas envie de se baigner.